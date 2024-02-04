أسعار الدولار تتراجع مع إغلاق بورصات بغداد وكوردستان

2024-02-04 13:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي تراجعا طفيفا مع إغلاق البورصات الرئيسة في العاصمة بغداد، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح اليوم، 152300 دينار مقابل كل 100 دولار، في بغداد.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا مقارنة بأسعار الصباح، حيث بلغ سعر البيع 151660 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 دينارا.