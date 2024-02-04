قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء المقدسة
2024-02-04 13:54:01 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة- واع
صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.
صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.