2024-02-04 13:54:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واعصوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.