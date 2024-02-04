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قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء المقدسة

قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء المقدسة
قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء المقدسة
2024-02-04 13:54:01 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة- واع 
صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.

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