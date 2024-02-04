انتخاب نصيف الخطابي محافظا لكربلاء المقدسة و علي الميالي نائباً اول
2024-02-04 14:12:01 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة- واع
صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول له.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول، كما تم اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.
صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول له.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول، كما تم اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.