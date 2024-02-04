2024-02-04 14:12:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واعصوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول له.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس محافظة كربلاء صوت على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي الميالي نائباً اول، كما تم اختيار قاسم اليساري رئيساً لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائباً له.