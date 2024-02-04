2024-02-04 14:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مسؤول في ديوان محافظة البصرة، اليوم الاحد (4 شباط 2024)، عن اقامة دعوى قضائية بحق صاحبة صالون حلاقة نظمت مهرجاناً وصفته ادارة المحافظة بأنه "خادش للحياء".





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القسم القانوني في ديوان محافظة البصرة، باشر باقامة دعوى بحق صاحبة صالون حلاقة نظمت مهرجاناً خادشاً للحياء بالمحافظة تدعى "همسة الاسدي"، وهو اسم وهمي، واسمها الحقيقي هو "شيماء".

واضاف، أن "الاسدي تحمل صفة رئيس نقابة الحلاقيين والمزينين في محافظة البصرة وهي تمتلك صالون للحلاقة"، مشيراً الى أن "المهرجان الذي اقيم تضمن عرضاً للأزياء، الذي عده البعض خادشاً للحياء كونه احتوى على مشاهد توحي بالعري الأمر الذي اثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية بالمحافظة".

وتتحفظ "بغداد اليوم" على نشر الاسم الكامل وصورة الشخصية المقامة ضدها الدعوى.