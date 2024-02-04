نيجيرفان بارزاني والسفيرة الفنلندية يبحثان أوضاع كوردستان والعراق والشرق الأوسط

2024-02-04 14:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفيرة الفنلندية لدى بغداد آنو ساريلا، مساء اليوم الأحد، الأوضاع في الإقليم والعراق والشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في أربيل السفيرة الفنلندية، وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين فنلندا والعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في العراق وأهمية الحفاظ على السلام والأمن الاستقرار في البلاد.

وعبر بارزاني عن شكر إقليم كوردستان على مشاركة فنلندا في التحالف الدولي ضد داعش، وأشاد بدعمها للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، ودور القوات الفنلندية التي ما زالت تخدم في كوردستان.

كما جرى خلال اللقاء بحث تأثير وتداعيات الحرب في أوكرانيا وآخر التطورات في الشرق الأوسط والحرب في غزة والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.