اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق السياسية › اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية "الذكية"

اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية "الذكية"

اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية
اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية "الذكية"
2024-02-04 15:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

وزير الكهرباء يرأس إجتماعاً للتحول الذكي ، ويؤكد ، آن الآوان للمضي جدياً للشروع بالخطوات اللازمة إزاء مردودات الطاقة ، والحد من الضياعات .

بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء 

الاحد ٤ شباط ٢٠٢٤

ترأس السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،

اليوم الأحد إجتماعاً مهماً مع الفريق الوزاري الخاص بمشاريع التحول الذكي والجباية الالكترونية .

حيث إستعرض سيادته أهمية هذه المشاريع ، وتبنى الحكومة لها فضلاً عن الوزارة بإعتبارها نقطة تحول رئيسية ، وآن الآوان للمضي الجدي والحقيقي بخطواته اللازمة للحد من الضياعات وهدر الطاقة ،

بعدها أشار السيد الوزير للجهود المضنية والتي بذلها الجميع لدراسات مستفيضة وتحليلية وبحثية وميدانية ، ومقارنات تجارب دول الجوار بهذا الصدد ، للوصول إلى مخرجات تبنى المرحلة الأولى في مناطق عشرة ، منها ببغداد واخرى بالمحافظات ، درست امكانيات شبكاتها ومغذياتها وأحمالها ، وتجهيزها وخدمتها الكاملة .

ونوقشت بمجلس الوزراء الموقر ، ومع لجان برلمانية متخصصة ، وجرى إعداد جداولها ودراسة ملفاتها بعناية ، نوقشت فيها ملفات Rfi ، وصولاً الى Rfp ، وإعلان المناطق والمشروع للتنافس الشفاف .

جرى خلال الإجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والضرورية منها ..

● مناقشة الموديل المالي والذي سيقدم من الشركات المنافسة .

● أليات القيم المضافة والعائد الداخلي .

● طبيعة المناطق وتحديد نسب الضياعات  والعمل على خفضها تباعاً .

● ضرورة العناية بإحتساب الطاقات المجهزة ، والمجباة والضائعة ، ووضع سقوف زمنية محددة لمعالجتها .

● إحتساب طاقة الإنارة ، ونصب المقاييس على المغذيات .

● نصب العدادات الذكية للمشتركين ، وإكمال نصب منظومات الهيس وفق شروط ومواصفات الوزارة .

،● تشكيل لجان مشتركة توثق قراءة الطاقات المجهزة ، ويضمن المشروع ( التجهيز والخدمة الكاملة ) بالمناطق المنتخبة .

● تهيئة مركز النظم وبرامجياته لإستقبال إشارات المقياس الذكي ومنظومات الهيس ،.

وتؤكد الوزارة أن المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار ٢٤ ساعة ، ولا زيادة فيه بسعر التعرفة ، وسيدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود ، وسيستهدف السيطرة والتقنين للأحمال العالية .

يتبع..

واصل المتابعة على بغداد اليوم