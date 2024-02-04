اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية "الذكية"
بغداد اليوم - بغداد
وزير الكهرباء يرأس إجتماعاً للتحول الذكي ، ويؤكد ، آن الآوان للمضي جدياً للشروع بالخطوات اللازمة إزاء مردودات الطاقة ، والحد من الضياعات .
بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء
الاحد ٤ شباط ٢٠٢٤
ترأس السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،
اليوم الأحد إجتماعاً مهماً مع الفريق الوزاري الخاص بمشاريع التحول الذكي والجباية الالكترونية .
حيث إستعرض سيادته أهمية هذه المشاريع ، وتبنى الحكومة لها فضلاً عن الوزارة بإعتبارها نقطة تحول رئيسية ، وآن الآوان للمضي الجدي والحقيقي بخطواته اللازمة للحد من الضياعات وهدر الطاقة ،
بعدها أشار السيد الوزير للجهود المضنية والتي بذلها الجميع لدراسات مستفيضة وتحليلية وبحثية وميدانية ، ومقارنات تجارب دول الجوار بهذا الصدد ، للوصول إلى مخرجات تبنى المرحلة الأولى في مناطق عشرة ، منها ببغداد واخرى بالمحافظات ، درست امكانيات شبكاتها ومغذياتها وأحمالها ، وتجهيزها وخدمتها الكاملة .
ونوقشت بمجلس الوزراء الموقر ، ومع لجان برلمانية متخصصة ، وجرى إعداد جداولها ودراسة ملفاتها بعناية ، نوقشت فيها ملفات Rfi ، وصولاً الى Rfp ، وإعلان المناطق والمشروع للتنافس الشفاف .
جرى خلال الإجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والضرورية منها ..
● مناقشة الموديل المالي والذي سيقدم من الشركات المنافسة .
● أليات القيم المضافة والعائد الداخلي .
● طبيعة المناطق وتحديد نسب الضياعات والعمل على خفضها تباعاً .
● ضرورة العناية بإحتساب الطاقات المجهزة ، والمجباة والضائعة ، ووضع سقوف زمنية محددة لمعالجتها .
● إحتساب طاقة الإنارة ، ونصب المقاييس على المغذيات .
● نصب العدادات الذكية للمشتركين ، وإكمال نصب منظومات الهيس وفق شروط ومواصفات الوزارة .
،● تشكيل لجان مشتركة توثق قراءة الطاقات المجهزة ، ويضمن المشروع ( التجهيز والخدمة الكاملة ) بالمناطق المنتخبة .
● تهيئة مركز النظم وبرامجياته لإستقبال إشارات المقياس الذكي ومنظومات الهيس ،.
وتؤكد الوزارة أن المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار ٢٤ ساعة ، ولا زيادة فيه بسعر التعرفة ، وسيدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود ، وسيستهدف السيطرة والتقنين للأحمال العالية .
يتبع..