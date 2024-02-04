اجتماع لوزارة الكهرباء يخرج بـ8 نقاط لتفعيل الجباية "الذكية"

2024-02-04 15:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزير الكهرباء يرأس إجتماعاً للتحول الذكي ، ويؤكد ، آن الآوان للمضي جدياً للشروع بالخطوات اللازمة إزاء مردودات الطاقة ، والحد من الضياعات .

بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء

الاحد ٤ شباط ٢٠٢٤

ترأس السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،

اليوم الأحد إجتماعاً مهماً مع الفريق الوزاري الخاص بمشاريع التحول الذكي والجباية الالكترونية .

حيث إستعرض سيادته أهمية هذه المشاريع ، وتبنى الحكومة لها فضلاً عن الوزارة بإعتبارها نقطة تحول رئيسية ، وآن الآوان للمضي الجدي والحقيقي بخطواته اللازمة للحد من الضياعات وهدر الطاقة ،

بعدها أشار السيد الوزير للجهود المضنية والتي بذلها الجميع لدراسات مستفيضة وتحليلية وبحثية وميدانية ، ومقارنات تجارب دول الجوار بهذا الصدد ، للوصول إلى مخرجات تبنى المرحلة الأولى في مناطق عشرة ، منها ببغداد واخرى بالمحافظات ، درست امكانيات شبكاتها ومغذياتها وأحمالها ، وتجهيزها وخدمتها الكاملة .

ونوقشت بمجلس الوزراء الموقر ، ومع لجان برلمانية متخصصة ، وجرى إعداد جداولها ودراسة ملفاتها بعناية ، نوقشت فيها ملفات Rfi ، وصولاً الى Rfp ، وإعلان المناطق والمشروع للتنافس الشفاف .

جرى خلال الإجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والضرورية منها ..

● مناقشة الموديل المالي والذي سيقدم من الشركات المنافسة .

● أليات القيم المضافة والعائد الداخلي .

● طبيعة المناطق وتحديد نسب الضياعات والعمل على خفضها تباعاً .

● ضرورة العناية بإحتساب الطاقات المجهزة ، والمجباة والضائعة ، ووضع سقوف زمنية محددة لمعالجتها .

● إحتساب طاقة الإنارة ، ونصب المقاييس على المغذيات .

● نصب العدادات الذكية للمشتركين ، وإكمال نصب منظومات الهيس وفق شروط ومواصفات الوزارة .

،● تشكيل لجان مشتركة توثق قراءة الطاقات المجهزة ، ويضمن المشروع ( التجهيز والخدمة الكاملة ) بالمناطق المنتخبة .

● تهيئة مركز النظم وبرامجياته لإستقبال إشارات المقياس الذكي ومنظومات الهيس ،.

وتؤكد الوزارة أن المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار ٢٤ ساعة ، ولا زيادة فيه بسعر التعرفة ، وسيدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود ، وسيستهدف السيطرة والتقنين للأحمال العالية .

يتبع..