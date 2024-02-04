الزراعة تحسم الجدل بشأن "مرض اللسان الأزرق" في اغنام العراق

2024-02-04 15:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، القضاء على مرض (اللسان الأزرق)، وفيما أوضحت بشأن قرار الصين حظر استيراد اللحوم من العراق، أكدت أنه لا يوجد أي استيراد أو تصدير للحوم بين البلدين.

وقال مدير الدائرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مرض (اللسان الأزرق) ظهر منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2023، حيث تم تشكيل لجنة للسيطرة على المرض، كما أرسلنا لجنة من العاصمة بغداد مختصة في الوبائيات والصحة الحيوانية لمواقع الإصابة بالمرض، وأخذت عينات إلى المختبرات للتحقق من المرض".

وأكد الخفاجي، "القضاء على مرض (اللسان الأزرق)"، مشيراً إلى أنه "خلال شهر كانون الثاني، لم يسجل العراق أي إصابات بالمرض".

وعن قرار الصين حظر استيراد اللحوم من العراق بسبب مرض (اللسان الأزرق)، أوضح مدير عام دائر البيطرة، أن "الصين اتخذت موقفها بعد أن ثبت العراق بموقع منظمة الصحة تسجيله بؤرا لمرض (اللسان الأزرق) في أراضيه" مؤكداً أنه "لا يوجد أي استيراد أو تصدير للحوم مع الصين".

وبين، أن "مرض (اللسان الأزرق) غير معد ولا ينتقل للبشر، وإنما يصيب المواشي كالأغنام والأبقار الجاموس والماعز، حيث إن أساس المرض (فيروس) تنقله حشرة".

يتبع..