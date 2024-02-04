القبض على شخصين سرقا 18 مليون دينار من محل تجاري في السليمانية

2024-02-04 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين قاما بسرقة أموال من محل تجاري في السليمانية.

وقالت الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال شخصين مشتبه بهما في محافظة السليمانية بتهمة سرقة 18 مليون دينار".

وأضافت أنه "بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى تفيد بكسر صندوق محله التجاري وسرقة مبلغ ثمانية عشر مليون دينار، باشرت قوات الشرطة، التحقيقات للعثور على المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم".

وبينتً أنه "تم اعتقال المتهم (ح، ب، أ) مواليد 1980 و(أ، ح، ع) مواليد 1979، من الجنسية السورية، بموجب المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".