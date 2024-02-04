اتحاد الكرة يجري تغييرات إدارية في المنتخب العراقي

2024-02-04 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، بإجراء بعض التغييرات في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز المتغيرات هو اللاعب الدولي السابق مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب"، مبيناً أن "القرار ليس وليد اليوم، إلا أنه موجود منذ وقت سابق، لوجود بعض الأخطاء الإدارية خلال سير عمله".

وأضاف المصدر، أن "من بين الأسماء المبعدة أيضاً، بعض الإداريين الذين يقيمون على راحة اللاعبين"، لافتاً إلى أن "الاتحاد سيناقش بوقت لاحق أسماء البدلاء بغية تسلم مهمتهم للمرحلة المقبلة".

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، الأسبوع الماضي، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.

وإثر ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، رفع شكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بشأن مباراته مع الأردن، التي شهدت جدلاً تحكيمياً ظالماً من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.