استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة سلة الوطني

2024-02-04 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقرر الملاك الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الصربي ميلان نيسيتش ، استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة بيروت الدولية التي تقام خلال الفترة من 17 ولغاية 20 شباط الحالي بمشاركة ستة منتخبات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، أن الملاك الفني للمنتخب الوطني قرر استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة النهائية ليصبح العدد 15 بدلا من 18 لاعبا ، مشيرا أن اللاعبين هم تايسون ومحمد فالح ومحمد عبد الخالق والأخير تم استبعاده بسبب الإصابة .وأضاف، أن المنتخب يواصل تحضيراته في قاعتي سنحاريب ودهوك قبل مشاركته في بطولة بيروت الدولية ، التي تأتي تحضيرا للتصفيات المؤدية لنهائيات آسيا وكأس العالم ، لافتا ان المشاركة في هذه البطولة تعد خير إعداد للمنتخب الوطني ، إذ ستشارك فيها ستة منتخبات تم تقسيمها الى مجموعتين الأولى ضمت منتخبات لبنان والعراق والكويت فيما ضمت الثانية منتخبات سوريا وفلسطين وسلطنة عمان ، ويلتقي صاحبا المركز الاول في المجموعتين لإحراز لقب البطولة .