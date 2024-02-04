في ظاهرة متصاعدة.. اعتقال مروج للبعث بمحافظة جنوبية

2024-02-04 17:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تفيد بيانات رسمية بتصاعد ظاهرة اعتقال مروجين لحزب البعث المحظور في العراق خلال الفترة الأخيرة.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأحد (4 شباط 2024) في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المروجين لحزب البعث المنحل في محافظة ميسان".

ولفت البيان الى ان الاعتقال "كان خلال عملية وبعد متابعة ميدانية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على احد المروجين لحزب البعث المنحل بالتعاون مع قوة من قيادة عمليات ميسان في قضاء العمارة بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة 9/ اولا من قانون حظر حزب البعث".

وأضاف انه "قد جرى إتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".

يذكر انه وفي 24 اكتوبر كشف الامن الوطني عن حصيلة ثقيلة باعتقال 75 شخصا بتهمة الترويج للبعث، وفي 1 نوفمبر تشرين الثاني الماضي أي بعد 6 أيام، تم اعتقال 55 اخرين بذات التهمة.

وفي 15 يناير كانون الثاني الماضي، تم اعتقال شخص جنوب بغداد بتهمة الترويج للبعث ايضا، في تصاعد يثير الاستفهام حول الاعتقالات او حول تصاعد ظاهرة الترويج للبعث.