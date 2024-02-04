الداخلية تعلن انخفاض مستوى الجريمة في البلاد

2024-02-04 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإطاحة بـ 144 تاجرا دولياً للمخدرات خلال العام 2023، فيما أكدت انخفاض مستوى الجريمة في البلاد.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف المخدرات من أكبر التحديات الموجودة ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري منح أولوية قصوى لمتابعة هذا الملف وربط مديرية شؤون المخدرات بمكتبه شخصيا وعززها بالأسلحة والتقنيات والعجلات والدعم المادي".وأضاف، أن" الإجراءات المتخذة في الملف حققت نتائج عالية جدا، حيث تمكنا خلال العام الماضي من ضرب تجارة المخدرات عبر التجارة الدوليين بالدرجة الاولى، ثم التجار المحليين ثم تم الفصل ما بين المتعاطين و بين من يحاولون العلاج"وأشار الى أن" الوزارة تمكنت ضمن جهودها لمكافحة المخدرات خلال العام 2023 من القبض على 144 تاجرا دوليا، و19135 متهما وتم إصدار أحكام بحق اكثر من 10الاف متهما منهم، وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة و 15 طنا من المؤثرات العقلية، و1700 قطعة سلاح و 1200 عجلة".ولفت الى أن" الأحكام بحق المتورطين حسب نوع الجرم وتتراوح ما بين السجن لعدة سنوات والمؤبد والإعدام" مشيرا إلى أن "الحملات الأمنية أدت لتراجع تجارة المخدرات وكذلك انخفاض مستوى الجريمة وهي لن تتوقف والعام الماضي كان قاسيا على تجار المخدرات ، والعام الجاري سيكون اشد قسوة".وبشأن التعاون الدولي في مكافحة آفة المخدرات أكد الموسوي أن "خطر المخدرات عابر للحدود وهي من الجرائم الدولية وموجودة في كافة دول العالم وبالتالي ما لم يكن هناك تعاون دولي لن تكون هناك نتائج"، لافتا الى ان" الاجتماع الدولي الذي عقد في بغداد العام الماضي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة شاركت به عدة دول، وتلاه اجتماع آخر مع دول الجوار الجغرافي ودول أخرى في مجال مكافحة المخدرات".ونوه الى وجود تنسيق عال مع إقليم كردستان في ملف المخدرات، حيث تم ضبط 400 كيلو غرام من الكرستال في محافظة السليمانية، إضافة الى ضبط 5 تجار دوليين ثلاثة منهم أجانب واثنين عراقيين".