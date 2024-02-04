سيناريو جديد ينقل مبابي إلى ريال مدريد

2024-02-04 17:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خلال الأيام الأخيرة، عاد مسلسل انتقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني إلى الواجهة بحدة، حيث تؤكد الشائعات أن مهاجم المنتخب الفرنسي سيدافع عن ألوان النادي الملكي، لكن النجم لم يعلن بعد عن قراره بالرحيل عن فريق العاصمة، وهو حر في القيام بذلك، حين يريد.

ولا يغير صمته بشأن هذا الموضوع، لأسابيع عدة، شيئًا في وضع المهاجم، فعقده مع سان جرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، ولم يخف أبدًا انجذابه إلى ريال مدريد، فريق مثله الأعلى زين الدين زيدان، النادي الإسباني المهتم بخدماته منذ فترة طويلة جدًا ويبدو أنه مسلَّح بشكل جيد كي يمكنه من التتويج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا الذي يريد إضافته إلى قائمة إنجازاته.

وزعمت صحيفة "لو باريزيان" وقناة "إي إس بي إن" السبت أن مبابي اتخذ قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، دون الكشف عن مصدر معلوماتهما.

وفي صيف 2022، تم الإعلان أن مبابي وافق على الانتقال الى ريال مدريد من قبل العديد من وسائل الإعلام... قبل أن يمدد لمدة عامين مع نادي العاصمة الفرنسية.

وفي عام 2023، تم الإعلان أيضًا عن أن الصفقة حسمت، إذ زعم جزء من وسائل الاعلام الفرنسية عن رغبة مبابي في الانضمام فورًا إلى نادي مدريد. رد عليها الأخير بـ"أكاذيب..."، بأحرف بارزة على تويتر وقتها، "إكس" حاليا.

وبخصوص ملف مستقبله، قال مبابي دائمًا بوضوح إنه صانع القرار الأول والأخير وسيّده، وكان آخر حديث له بشأن هذا الموضوع يعود إلى الثالث من يناير الماضي بعد كأس الأبطال ضد تولوز (2-0). وشدَّد وقتها على أنه "لم أتخذ قراري، لم أتخذ خياري. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (ناصر الخليفي) يضمن الحماية لجميع الأطراف المعنية"، مضيفا "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري".

ولم يرغب مقربون من مبابي بالتعليق على الشائعات الجديدة عندما اتصلت وكالة فرانس برس بهم نهاية هذا الأسبوع.

وأكد مصدر مقرب من النادي الباريسي أنه "لا يوجد تطور" في الأمر، إذ أن مبابي "لم يبلغ النادي بأي قرار"، في حين أن هناك اتفاقا يقوم بموجبه المهاجم الفرنسي بإخطار رئيس النادي القطري ناصر الخليفي أولاً يوم اتخاذ قراره.