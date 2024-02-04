مجلس الخدمة يتحدث عن ستراتيجية توظيف "لن تكلف الدولة مبالغ اضافية"

2024-02-04 17:48:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الخدمة الإتحادي، محمود التميمي، اليوم الأحد (4 شباط 2024) ان الدولة "تسعى إلى حل مشكلة التوظيف".

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "طريقة الاستحداث خلال هذا العام لم تضيف أي أعباء مالية على خزينة الدولة".

وبين ان "إجراءات تتم الآن وفق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستحداث".

وأشار التميمي الى "استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من وزارة الصحة لأصحاب المهن الطبية".

وأضاف انه "وخلال العام الحالي سنباشر بإجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة".

وتابع التميمي "ننتظر خلال هذا الأسبوع أو المقبل أن تزودنا وزارة الصحة الاختصاصات المطلوب التوظيف بها".

وكان مسؤولون حكوميون كشفوا عن تفشي البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة من خلال التوظيف بالقطاع الحكومي،" مؤكدين أن "أكثر من 40 بالمائة من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت هذا المسمّى، وأنهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.

وتسبب الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد بفتح المجال أمام "التعيينات الحزبية"، بحسب ما رآه مراقبون أكدوا أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلّا بالتخلص من الفساد والمفسدين.