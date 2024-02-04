2024-02-04 18:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وعد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، رؤساءَ أندية الدوري المُمتاز لكُرةِ القدم بدوري ممتاز "مختلف تماماً" عن المواسم السابقة.

وذكر بيان للاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، ان درجال استقبل "في مقرِّ الاتحاد، بحُضورِ أعضاء المَكتبِ التنفيذيّ محمد ناصر وخلف جلال وغالب الزاملي والأمين العامّ محمد فرحان".

وقال درجال "يجبُ على الجميعِ التكاتفُ من أجل أن نتجاوزَ العقباتَ، ونعمل باتجاهِ أن يكون الدوري المُمتاز في هذا الموسم مختلفاً تماماً عن دورياتِ المواسم السابقة من خلال تَطبيقِ اللوائح التي تمّ توزيعها بين جميع الأندية".

وأضاف ان "الاتحادُ داعمٌ للأنديةِ كافة، ويعملُ على تَطويرِ العمل الإداريّ فيها من خلال تفعيلِ نظام الأتمتة الذي يتيحُ للنادي التواصلَ مع الاتحادِ من دون الحُضورِ إلى مقره".

وأوضح درجال "عملنا على تنظيمِ العمل في جميع الدورياتِ من خلال الإشرافِ المُباشر عليها من قبل نائب رئيس الاتحاد علي جبار، وكلفنا كفاءةً إداريةً عراقيّة متمثلةً بالدكتور فراس مطشر لقيادةِ لجنةِ المُسابقات".

وأشار إلى "ضرورةِ الاهتمام بالفئاتِ العمريّة ولكل الدرجات من أجل تأسيسِ قاعدةٍ واسعةٍ تكون بوابةً للأنديةِ والمنتخباتِ الوطنيّة".