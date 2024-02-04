2024-02-04 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، عن نشر 78 فريقاً فنياً واستخدام ترددات استثنائية خلال زيارة الإمام الكاظم -عليه السلام-.وقال المؤيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " 78 فريقا فنياً مختصاً يعمل على مراقبة مؤشرات جودة خدمات الخدمة ضمن المسارات الخاصة بزائري مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، فضلاً عن 16 خبيراً هندسياً يتواجد بصورة مستمرة في غرفة العمليات المشتركة، والتي ستواصل عملها لحين انتهاء مراسيم الزيارة المليونية".وأكد أنه "تم نشر 39 خلية ذكية و 13 برجاً ثابتاً ومتنقلاً بالإضافة إلى استخدام ترددات استثنائية تسمح برفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الاتصال والإنترنت المقدمة عبر شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد".ولفت رئيس هيئة الإعلام إلى أنه "يجري أيضا تسيير عدد من الفرق الميدانية الجوالة وبواقع 10 فرق مختصة بمراقبة الطيف الترددي والتي تأخذ على عاتقها التواصل مع غرفة العمليات المركزية لحل جميع الإشكالات الطارئة التي تعترض عمل منظومة الاتصالات النقالة".