الثلوج تحاصر مئات السياح في الإقليم وفرق الطوارئ تتدخل (فيديو)

2024-02-04 18:24:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأحد (4 شباط 2024)، بان الثلوج حاصرت مئات السياح في أحد أقضية إقليم كردستان.

وذكروا لـ"بغداد اليوم"، ان "الثلوج حاصرت 40 حافلة تحمل نحو 900 سائح قرب جبل (حسن بك) في قضاء سوران بإقليم كردستان".

ولفتوا الى، ان "فرق الطوارئ والدفاع المدني تحاول إخلاء السياح المحاصرين".

ويشهد إقليم كردستان لاسيما في المناطق الجبلية منه هطولاً كثيفاً للثلوج أحياناً وسط توقعات خبراء الطقس باستمراره في الأيام المقبلة.





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