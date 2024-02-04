الإعلام الأمني: تأمين حركة الزائرين ومسيرهم نحو الكاظمية المقدسة بانسيابية تامة

2024-02-04 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، وجود عمل مستمر على مدار 24 ساعة لتأمين مسير الزائرين صوب الكاظمية المقدسة بانسيابية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلامة وتوفير الخدمات لهم بتعاون وزارات الدولة، مشيرة إلى عدم تسجيل أية مشاكل.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة تأمين الزيارة بدأت باستحضارات منذ شهرين عبر شقين أمني وخدمي، في الأمني نفذنا عمليات استباقية خارج مدينة بغداد وعدة قواطع عمليات والهدف منها تأمين الموقف أثناء الزيارة".وأضاف، أن "الخطة تضمنت عدم قطع طرق وتم تأمين الحركة وكذلك مسير الزائرين بانسيابية تامة وتوفير عجلات الإسعاف والإطفاء تحسباً لأي طارئ".وتابع "نحن الآن في ذروة الزيارة والوضع مستقر ويسير وفق ما مخطط له ولا توجد أية مشاكل، والخطة الأمنية تضمنت توزيع القطعات والواجبات ما بين وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية، والوكالات الأمنية والاستخبارية منتشرة بشكل في كل مكان".وأشار الخفاجي أن "الخطة تنفذ بمرونة عالية وعمل كبير على مدار 24 ساعة لتأمين مسير الزائرين وتوفير الخدمات، وهنالك تعاون بين وزارات الدولة في توفير الخدمات".وأهاب الخفاجي بالزائرين بتطبيق تعليمات القوات الأمنية للحفاظ على سلامتهم وضمان سير مراسم الزيارة بانسيابية.