إنقاذ أعداد كبيرة من السياح طوقتهم الثلوج في إقليم كوردستان (صور)

2024-02-04 18:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، إنقاذ أعداد كبيرة من السياح الذين كانوا عالقين بسبب كثافة الثلوج.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ جميع السياح الذين كانوا عالقين على جبل (حسن بيك) بسبب كثافة الثلوج".

وأبلغ مصدر محلي، الوكالة، بأن "40 حافلة للسياح علقت اليوم على جبل (حسن بيك) بسبب هطول كميات كبيرة من الثلوج".

وشهدت محافظتا دهوك وأربيل في إقليم كوردستان، أعلى كمية من تساقط الثلوج الأسبوع الماضي، إذ سجلت منطقة "كاني ماسي" أعلى نسبة تساقط للثلوج.