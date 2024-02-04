الحزبان الكرديان يتفقان على "قومية المحافظ".. وعرب كركوك لايمتلكون بديلا

2024-02-04 18:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

علق منسق هيئة الرأي العربية في محافظة كركوك ناظم الشمري، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، على مطلب الحزبيين الكرديين بأن يكون محافظ كركوك الجديد من القومية الكردية.

وقال الشمري لـ "بغداد اليوم": "نرى من مصلحة كركوك وأهلها وخدمة جميع المكونات أن يستمر المحافظ الحالي راكان الجبوري بإدارة شؤون المحافظة".

وأضاف، أن "محافظة كركوك تحتاج لشخصية تتمتع بالمقبولية بين جميع المكونات، لذلك فأن المرحلة المقبلة تحتاج للانسجام والتوافق بهدف قيادة المدينة نحو بر الأمان".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، في بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعهما، الاتفاق على ضرورة اختيار محافظ كردي لكركوك من أجل حماية مصالح مواطني المحافظة بجميع مكوناتهم في هذه المرحلة وبُغية خدمة أهالي المدينة وضواحيها".

وشهدت محافظة كركوك اعلى نسبة مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بين جميع المحافظات الاخرى، وذلك بسبب الاستقطاب القومي والتحدي "الكردي-العربي" المبني على سنوات من صراع النفوذ بعد عام 2017.



