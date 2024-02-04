أمانة بغداد تعلن اشراك أكثر من 2000 عامل لتقديم الخدمات لزائري الامام الكاظم "ع"

2024-02-04 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اشراك اكثر من 2000 عامل نظافة و200 آلية تخصصية لتقديم الخدمات لحشود الزائرين المتوافدين لمدينة الكاظمية لاحياء مراسم ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) .وقال كاظم خلال جولة ميدانية له داخل مدينة الكاظمية للاطلاع بشكل مباشر على سير الخطة الخدمية ومتابعة الخدمات المقدمة للزائرين ، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " بدءاً من الثاني من شهر شباط الحالي انطلقت خطة امانة بغداد الخدمية لاستقبال الزائرين الوافدين لمدينة الكاظمية المقدسة لاحياء ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) ".وتابع، ان "خطة امانة بغداد تمّ تفعيلها في عموم مناطق العاصمة بغداد ضمن محاور مرور الزائرين وتأمين الجهد البشري والآلي وتوزيع حاويات جمع النفايات بالقرب من المواكب الحسينية ".وأشار إلى أن " الخطة داخل مدينة الكاظمية تضمنت تقسيمها إلى 9 قواطع ، لتتسلم كل بلدية أو بلديتين أحد القواطع لإدارته بالكامل كما تم تعزيز المدينة بجهد آلي وبشري من الدوائر البلدية الأخرى ".ولفت الى ان " الخطة داخل مدينة الكاظمية تضمنت اشراك اكثر من 2000 عامل نظافة وأكثر من 200 آلية تخصصية تعمل ضمن جهد استثنائي مستمر على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للزائرين وسيستمر الى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الرجبية ".واضاف ان " هناك غرفة عمليات خدمية باشرافه المباشر تشرف على تنفيذ الخطة من داخل مقر بلدية الكاظمية يتم من خلالها متابعة حركة الآليات عبر نظام الـGPS والخطة تسير على وفق ما مرسوم لها ".وبين أن " هناك تعاون بين امانة بغداد والجهات الامنية والعتبة الكاظمية المقدسة لتأمين خطة الزيارة التي انطلقت تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة العليا التي شكلت لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية ".