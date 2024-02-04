مصرفيون: تعاون البنك المركزي مع الحكومة أثمر نتائج جيدة بتنظيم الحوالات الخارجية

2024-02-04 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد خبراء في الشؤون المالية والمصرفية بالتعاون الكبير بين البنك المركزي والحكومة لتنظيم الحوالات الخارجية.وقال الخبير المالي والمصرفي محمود داغر لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ضرورة بانتظام جميع المصارف بإجراءات البنك المركزي"، لافتا إلى أن "هناك مصارف قيد وصولها للدولار ولم تصدر عليها عقوبات".وأضاف، أن "المصارف التي قيدت عليها تنظيم أمورها جاء لتجاوز الإيقاف المؤقت"، مبينا أن "الولايات المتحدة تتذرع بتسبب البعض بوصول الدولار لجهات محظورة".وتابع، "يجب عدم دفع الصراعات السياسية بالحياة الاقتصادية للمواطنين"، مضيفا: "لو كان لدى الخزانة الأمريكية عقوبات مثبتة بالأدلة لأعلنت ذلك".ولفت إلى أن "المصارف العربية والأجنبية لا يمكن أن تكون بديلاً عن المصارف الخاصة".من جانبه، قال مستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري لبرنامج "العاشرة": إن "تضخيم الأحداث تتسبب بتداعيات سلبية على القطاع المالي"، مؤكد أن "تعاون البنك المركزي مع الحكومة أثمر نتائج جيدة بتنظيم الحوالات الخارجية".وأضاف، أن "المصارف الجديدة لم تعاقب وإنما قيدت لمزيد من الالتزام بالمعايير الدولية"، مشيرا إلى أن "المصارف التزمت بالكامل بالمعايير الدولية خلال 2023".بدوره ذكر الخبير الاقتصادي علاء الفهد لبرنامج "العاشرة ": إن" إشاعات تعمل على تأجيج الرأي العام المحلي ضد قطاع المصارف"، لافتا إلى أن" تطبيق المعايير العالمية ليست بصالح الجهات المستفيدة من الفوضى السابقة".وأضاف، أن" العقوبات الأمريكية بناء على إبلاغات وإخبارات غير مؤكدة".