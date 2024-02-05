مونديال 2026.. ينطلق في ثلاث دول وينتهي في نيويورك

2024-02-05 05:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يكون ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك، وتحديدا إيست راثرفورد في نيوجيرسي، مسرحا للمباراة النهائية لمونديال 2026.

ويضيف هذا القرار فصلا جديدا إلى تاريخ البطولة، حيث تستعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة مشهد كرة القدم العالمية، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان الملعب الذي يحتضن مباريات فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، يتنافس على شرف استضافة النهائي مع "أي تي أند تي ستاديوم" في دالاس و"إينغلوود" في كاليفورنيا.

وتنطلق رحلة الولايات المتحدة في كأس العالم 2026 في لوس أنجلوس ، حيث يلعب الفريق أول مباراة له في دور المجموعات في ملعب "صوفي" في 12 يونيو/ حزيران.

وتقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى عوضاً عن 32.

ويسمح تقسيم الأماكن إلى ثلاث مناطق، الشرق والوسط والغرب، بأوقات انطلاق مرنة تلبي احتياجات الجماهير المحلية والعالمية.

وتضمن الجدولة ثلاثة أيام كاملة من الراحة بين المباريات للفرق، مع التركيز على تعافي اللاعبين.

كما تلعب اعتبارات الطقس دورا في اختيارات الفيفا ، حيث سيقوم الاتحاد الدولي بتحليل الحرارة والرطوبة في كل مدينة لتحديد أوقات اللعب المثلى.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن أوقات انطلاق المباريات النهائية لجميع المباريات بعد قرعة دور المجموعات في ديسمبر 2025.