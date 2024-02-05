كونيا يعادل رقم ديوغو جوتا مع وولفرهامبتون

2024-02-05 05:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقّق وولفرهامبتون مفاجأةً كبيرةً في الدوري الانكليزي الممتاز بعد الفوز على تشيلسي بين أرضه وجماهيره بأربعة أهداف مقابل هدفيّن ضمن منافسات الجولة ال23 من البريمييرليغ.

وتألّق نجم الذئاب ماتيوس كونيا في اللقاء مسجّلاً هاتريك، ليصبح ثاني لاعب فى تاريخ وولفرهامبتون، ينجح فى تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في الدوري الانكليزي.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت”، أنّ كونيا بات ثاني لاعب يسجل ثلاثيّةً في الدوري الانكليزي لصالح الذئاب، بعد البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب فريق ليفربول الحالي، ضد ليستر سيتي في كانون الثاني 2019.