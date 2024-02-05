تحديد موعد انطلاق مونديال 2026.. تستضيفه ثلاث دول وينتهي في نيويورك

2024-02-05 05:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن استاد أزتيكا في "مكسيكو سيتي" سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

وبحسب غياني إنفانتينو، فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يكون ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك، وتحديدا إيست راثرفورد في نيوجيرسي، مسرحا للمباراة النهائية لمونديال 2026.

ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.

كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته.

وتستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030، في حين يقام كأس العالم 2034 في السعودية.

وتقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى عوضاً عن 32.

ويسمح تقسيم الأماكن إلى ثلاث مناطق، الشرق والوسط والغرب، بأوقات انطلاق مرنة تلبي احتياجات الجماهير المحلية والعالمية.

وتضمن الجدولة ثلاثة أيام كاملة من الراحة بين المباريات للفرق، مع التركيز على تعافي اللاعبين.

كما تلعب اعتبارات الطقس دورا في اختيارات الفيفا ، حيث سيقوم الاتحاد الدولي بتحليل الحرارة والرطوبة في كل مدينة لتحديد أوقات اللعب المثلى.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن أوقات انطلاق المباريات النهائية لجميع المباريات بعد قرعة دور المجموعات في ديسمبر 2025.