ارتفاع اسعار النفط مع استمرار المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط

2024-02-05 05:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة،اليوم الاثنين (5 شباط 2024) ، بشكل طفيف بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران.

بحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا نحو 0.3 بالمئة إلى 77.57 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 11 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 72.28 دولار للبرميل.

وأنهى العقدان معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو سبعة بالمئة، وتراجعا اثنين بالمئة الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أبعد من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.



