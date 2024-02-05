الاستخبارات تلقي القبض على إرهابيين اثنين في كركوك وذي قار

2024-02-05 05:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، القبض على إرهابيين اثنين في كركوك وذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك وقوة تابعة لفوج مغاوير قيادة عمليات كركوك، من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة كركوك، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)".

واضاف البيان "كما ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) أثناء وجوده في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".