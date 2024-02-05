2024-02-05 06:06:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بسرقة 10 ملايين باقتحام مسلح لـ"سكلة بناء"، في ناحية هبهب، في وقت القت فيه قوات الاستخبارات والأمن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك وذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين اقتحموا سكلة مواد بناء وانشاءات في منطقة الحديد التابعة لناحية هبهب شمال غرب بعقوبة وسرقوا مبلغ 10 ملايين دينار وسلاح صاحب السكلة مسدس من نوع (كلوك)".

وأضاف أن "اللصوص هربوا الى جهة مجهولة، فيما وصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وبدأت بالتحقيق ورفع البصمات ومطابقتها مع بصمات العمال والأشخاص المتهمين بالسرقة لكشف ملابسات الحادث والوصول الى الجناة".

في السياق، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك وقوة تابعة لفوج مغاوير قيادة عمليات كركوك، القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة كركوك، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (4/إرهاب).

كما ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) أثناء وجوده في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.