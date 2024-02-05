مكافحة الإرهاب يعتقل 3 إرهابيين ويضبط كدس عتاد ويدمر مضافات في مناطق متفرقة

2024-02-05 06:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ضمن سلسلة عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في استئصال فلول عصابات داعش الارهابي نفذَ ابطالنا عدة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد.



اذ شرعت قطعاتنا بواجبين منفصلين أسفرا عن القاء القبض على أحد الارهابيين والاستيلاء على كدس عتاد ومواد متفجرة يحتوي على صواريخ وعبوات محلية الصنع ومواد اخرى في محافظة ديالى.



وبواجبين منفصلين آخرين لابطال جهازنا تمكَّنا من القاء القبض على ارهابيين اثنين (2) وتدمير وحرق وتفجير عدة مضافات في محافظة كركوك والتي تتخذُ منها العصابات الارهابية منطلقاً لتهديد الأبرياء من المزارعين و رعاة الأغنام.



ستواصلُ قواتنا عملياتها لتطهير الأرض من رجس العصابات الارهابية وحماية شعبنا لينعم بالامن و الاستقرار.



جهاز مكافحة الارهاب

يتبع ...