هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة شباط

2024-02-05 06:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة شباط 2024.وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة الهيئة التي نفذتها لعام 2023 ، هو دعم شريحة المتقاعدين التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، تعلن الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد ضمن وجبة شباط 2024".وأشار إلى، أن "مكافأة نهاية الخدمة أطلقت، بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي"، مبيناً أن "عدد القيود بلغ 5523 قيداً".ودعا المتقاعدين الجدد، "عند وصول رسائل نصية لهم الى التوجه للمصارف ومنافذ الصرف لتسلم مكافأة نهاية الخدمة".