استقرار أسعار النفط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بغزة

2024-02-05 06:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، استقراراً في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة.وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولاراً للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولاراً للبرميل.وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7%.وتراجعا 2% يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.المصدر: العربية نت