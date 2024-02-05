مستشار خامنئي يصل بغداد .. فيديو

2024-02-05 07:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل، صباح اليوم الاثنين، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي اكبر احمديان إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب مصدر مطلع، فإن نائب مستشار الأمن الوطني العراقي عصام السعدي، قد استقبل احمديان، وعقد معه اجتماعا اوليا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة ستكون ليوم واحد، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين عراقيين.

وكان "علي أكبر أحمديان"، وهو ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، حذر خلاله من أن أي عملية "قد تنفذها إسرائيل" ضد بلاده انطلاقاً من أي بلد كان سيتم الرد عليها.