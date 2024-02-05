2024-02-05 07:06:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، انه دخل بمفاوضات جديّة لحسم المناصب في التشكيلة الجديدة للحكومة المحلية بمحافظة نينوى.

وقال عضو الحزب صالح عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على منصب النائب الأول للمحافظ للشؤون الإدارية، فضلا عن مناصب أخرى من مديرين عامين ومستشارين ورؤساء وحدات إدارية، ونأمل أن يتم الاتفاق سريعا على حسم المناصب الأخرى، ومشاركة جميع المكونات".

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضَمن الحصول على منصب النائب الأول للمحافظ وتم تسمية سيرون روزبياني للمنصب.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 26 مقعداً، فضلاً عن ثلاثة مقاعد كوتا للمسيحيين والكورد الإزيديين والشبك.

يذكر أن محافظة نينوى ضمّت 1.795.292 ناخباً، شارك 967.435 شخصاً منهم بعملية التصويت، لتصل نسبة المشاركة في الانتخابات بالمحافظة الى 53%.