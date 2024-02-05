مجلس محافظة اربيل ينظم ورشة عمل عن نظام "GIS" (صور)

2024-02-05 08:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم مجلس محافظة اربيل، يوم الإثنين، ورشة عمل عن نظام "GIS" وهو نظام المعلومات الجغرافية.

وقال رئيس المجلس رشيد علي لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب مديريات محافظة اربيل الحكومية شاركت في الورشة ومنها مديرية البلدية والبلديات والسياحة والآثار والسدود".

ويمكّن هذا النظام الشركات والمواطنين على حد سواء من اختيار المواقع لإنشاء المشاريع وبجدوى اقتصادية كبيرة، وكذلك يساعد المواطنين في اعمال المجاري والمياه، وفقاً لرئيس مجلس محافظة اربيل.