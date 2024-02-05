قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في ثمان محافظات
2024-02-05 08:18:42 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - يغداد
سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، استقراراً نسبياً مقارنة بأسعار مساء امس الاحد، في اغلب المحافظات العراقية.
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد).
وهذه قائمة صباحية لأسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار:
100$ = 152,250 بغداد
100$ = 152,300 البصرة
100$ = 151,950 أربيل
100$ = 152,300 كركوك
100$ = 152,000 السليمانية
100$ = 151,900 دهوك
100$ = 152,350 النجف
100$ = 152,000 الموصل
وبلغت أسعار صرف الدولار أمام الدينار مساء امس الاحد (4 شباط 2024) في بورصة الكفاح ببغداد، 152,250 ديناراً (سعر البيع).