اعتقال تاجر مخدرات بحوزته كمية من "الكريستال" في ميسان

2024-02-05 08:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية/ فرقة الرد السريع، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته كمية من مادة "الكريستال" في محافظة ميسان.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان " الفوج الرابع/ اللواء الرابع / قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، القت القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في مدينة العمارة".

وأشار الى انه "تم تسليمه أصولياً مع المضبوطات الى جهة الطلب".