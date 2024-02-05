بالصور.. المؤمنون يواصلون توافدهم صوب مرقد الإمام الكاظم "ع" بذكرى استشهاده
2024-02-05 08:54:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
تصوير: علي هاشم
يواصل المؤمنون توافدهم صوب مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاده.
وانتشرت على طول الطرق المؤدية مواكب العزاء والخدمة، فيما تزداد الأعداد المتوجهة لمدينة الكاظمية المقدسة ساعة ً بعد أخرى لإحياء الذكرى.
تصوير: علي هاشم
يواصل المؤمنون توافدهم صوب مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاده.
وانتشرت على طول الطرق المؤدية مواكب العزاء والخدمة، فيما تزداد الأعداد المتوجهة لمدينة الكاظمية المقدسة ساعة ً بعد أخرى لإحياء الذكرى.