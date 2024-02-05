وزير البيئة: المنصة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في تسهيل معاملات المواطنين

2024-02-05 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاثنين، أن المنصة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في تسهيل معاملات المواطنين بوقت قياسي.وقال ئاميدي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنصة الإلكترونية للمعاملات والموافقات البيئية جاءت لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومقررات البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات للمواطنين".وأشار إلى، أنه "من خلال الجهد التقني في الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استطاعت منظومة المنصة الإلكترونية في استقبال واستكمال معاملات المواطنين والموافقات البيئية إلكترونياً من دون حضور المواطن وتحميله ثقل الإجراءات الورقية الروتينية".وأكد، أن "المنصة هي الخطوة الأهم في تنفيذ برامجيات الحوكمة الإلكترونية، التي تمكن الوزارة من تعميق الشفافية ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات بفترة قياسية"، لافتاً إلى أن "وزارة البيئة تكثف دورها الرقابي والتوعوي ورسم الستراتيجيات العامة للإدارة البيئية في البلد".