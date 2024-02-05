2024-02-05 09:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شخص مدرب منتخب الأردن الحسين عموتة، يوم الإثنين، "خللاً في المنتخب الكوري الجنوبي الذي يستعد لمواجهته غداً في الدور نصف نهائي لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي، إن "المنتخب الكوري الجنوبي لديه قوة في جميع الجوانب لكنه مرهق وسنستغل ذلك الخلل"، مضيفاً أن "المباراة ستكون صعبة على الجانبين، ونحن نحضر بالشكل المطلوب لكي نؤدي بالشكل الجيد".

واوضح ان "المنتخب الكوري لديه قوة في جميع الجوانب، والجانب البدني مهم جدا بالنسبة لنا لكن نحاول أن نعوض ذلك بالالتزام التكتيكي والجماعي".

وتابع، "اعلم أن إمكانيات المنتخب الكوري البدنية والفنية والذهنية كبيرة ولكن المنتخب الأردني يحاول أن يغطي كل الثغرات المطلوبة منه خصوصا في الدقائق الأخيرة التي يبرز فيها المنتخب الكوري كما هو الحال في مباراتي السعودية واستراليا"، لافتا الى ان "المنتخب الكوري مرهق ونسعى لاستغلال ذلك الخلل".

وعن لاعب الاردن موسى التعمري قال عموتة، "كان يجب أن يخضع للراحة، لكن اليوم سيتواجد معنا في التدريبات ونحتاج إلى مجهود كل اللاعبين غدا كونها مباراة حاسمة".