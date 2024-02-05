الأردن وقطر يحملان آمال العرب في التتويج بكأس القارة

2024-02-05 09:30:02 - المصدر: واع

الدوحة - واع - مؤيد الهاويتعقد الجماهير العربية آمالها على منتخبي قطر والأردن في تحقيق اللقب الآسيوي للنسخة الحالية المقامة منافساتها في الدوحة والتي شهدت العديد من المفاجآت بعد خروج أبرز المنتخبات العربية التي كانت مرشحة بالتتويج ،.ويدخل منتخب قطر نهائيات كأس آسيا بهدف الحفاظ على اللقب الذي تُوج به في النسخة الماضية "الإمارات 2019"، لكن مهمة "العنابي" لن تكون سهلة أمام نظيره الإيراني الساعي الى العودة بكأس القارة ، فيما يطمح الأردن لتعزيز حظوظه وبلوغ المباراة النهائية بعد المستوى الذي ظهر به خلال الأدوار السابقة.وقال الصحفيّ الرياضي الأردني صايل الغبين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن منتخبالنشامى فاجأ الجميع في الدوحة بالوصول إلى نصف نهائي البطولة وهذا ما زاد من طموح العرب لحسم اللقب عطفاً على ما يمتلكه العنابي والنشامى من قوة وإرادة وحماس وإنضباط تجعلهما قادرين على تجاوز هذه المرحلة".وأضاف أن" مواجهة كوريا الجنوبية هذا الفريق المونديالي الذي يمتلك شخصية البطل ولديه أسماء محترفة في الدوريات الأوروبية تعد مواجهة محفوفة بالمخاطر ولكن مع الحماس والروح القتالية تتلاشى كل هذه الفوارق ".فيما دعا مراسل قناة ام بي سي ‏سلام المناصير الى التخلي عن العواطف والتعامل مع الواقع بشكل منطقي، وقال المناصير لـ(واع): إن" علينا التخلي عن العاطفة في الدور نصف النهائي باعتبار أن منتخب كوريا الجنوبية هو أفضل منتخبات القارة ويتمتع باستقرار فني وجاهز من الناحية الذهنية وهذا ما شاهدناه في مباراته أمام الأردن عندما كان متأخراً ثم تعادل وكذلك أمام المنتخب السعودي خلال الدقائق الأخيرة ظهر بشخصية البطل الذي لا يهزم لذا فإن أرجحية المنتخب الكوري تبدو أعلى بكثير من المنتخب الأردني ولكن هذا لا يعني بأن نستبعد عنصر المفاجأة فكرة القدم مليئة بالمفاجآت ، أما بخصوص منتخب قطر فإنه لم يختبر بدرجة كبيرة حتى الان، لأن طريقه كما يبدو كان سالكاً إلى المباراة النهائية ، ولكن إذا ما ظهرت إيران بشخصية البطل كما ظهرت أمام اليابان فلا حظوظ لقطر في اللقب هذا الموسم ، لا سيما وأن أرجحية إيران تبدو أفضل على الورق والأرقام لذا فإن بوصلة النهائي تشير الى كوريا وإيران مع الأخذ بنظر الاعتبار مفاجآت كرة القدم".من جانبه وصف الصحفي الرياضي في القناة الرياضية السعودية ‏وليد الحميد ، منتخب الأردن بأنه الحصان الأسود للبطولة ، وقال الحميد لـ(واع): إن" منتخب النشامى فاجأ الجمهور العربي بالمستوى الكبير والتركيز والتكتيك العالي والإصرار على تحقيق الفوز على مدى الأدوار السابقة وهذا ما يجعله مرشحاً بقوة في المنافسة على اللقب ".وأضاف الحميد أن" المنتخب القطري سجل بداية قوية ولكن الأدوار السابقة كان التذبذب واضحاً ولكن تمكن بالتالي من بلوغ الدور نصف النهائي وعليه بذل تركيز أكبر إذا ما أراد التواجد في المباراة النهائية ، وكلنا أمل بأن يكون النهائي عربياً خالصاً ".