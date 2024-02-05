الحكيم والسامرائي يؤكدان أهمية حسم الحكومات المحلية عبر اختيار شخصيات قيادية ونزيهة

2024-02-05 09:48:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إلتقينا صباح اليوم رئيس تحالف عزم الأستاذ مثنى السامرائي، وكانت تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة حاضرة في اللقاء، حيث بيّنا أهمية الحفاظ على الاستقرار في العراق، مع ضرورة تعزيزه بما يجعله استقرارا دائما، وأكدنا أهمية حسم اختيار الحكومات المحلية عبر اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة وقيادية.

في تطورات مجلس النواب، أشرنا إلى أهمية حسم اختيار رئيس جديد له، وضرورة تفعيل عمله في شقه الرقابي ليعضد مسارات الحكومة في مكافحة الفساد.

جددنا إدانتنا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومطالبتنا المجتمع الدولي بأخذ دوره المطلوب تجاه الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال وضرورة إيقاف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الصمود.