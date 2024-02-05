2024-02-05 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، نسخاً من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى العراق.وقال بيان لوزارة الخارجيَّة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تسلم اليوم، نسخ من أوراق اعتماد سفير الفلبين تشارلي باكنيان مانانجان، وسفير أستراليا غلين اندرو مايلز، وسفير فرنسا باتريك دوريل، في مبنى الوزارة ببغداد".وأعرب حسين، عن "أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهام عملهم الجديد وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".من جانبهم، أعرب السفراء عن "شكرهم وتقديرهم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية"، مؤكدين "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة وبما يعزز المصالح المشتركة".