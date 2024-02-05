عشائر "بلد" ترفض "أبو مازن" وتطالب باستحداث محافظة "جنوب صلاح الدين"

2024-02-05 10:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس شيوخ عشائر بلد وجمع من "جماهير الإطار الوطني" في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، رفضهم لجلسة انتخاب احمد الجبوري "ابو مازن" محافظاً لصلاح الدين.

وطالب المجلس في بيان، تلاه عدد من أعضائه، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء) بالتدخل لاعادة انتخاب رئيس مجلس صلاح الدين والمحافظ". كما طالبوا باستحداث محافظة "جنوب صلاح الدين".

وفي وقت سابق اليوم، توعد النائب عن كتلة "الصادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق" محمد البلداوي، بكشف الأوراق، وقال إن "الوجوه ستسود، ولا مكان للفاسدين والخونة في صلاح الدين" وذلك على خلفية جلسة انتخاب "ابو مازن".

وأصدرت كتلة الإطار الوطني التابعة لـ(الإطار التنسيقي الشيعي)، امس الأحد، بياناً شديد اللهجة على خلفية تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له، شكت فيه ما وصفته بـ"الطائفية وغدر الحلفاء".

وأشارت كتلة الإطار الوطني، إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب"، مثمنة موقف دولة القانون، وتحالف نبني.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.