فريق الإعلام الحكومي يعلن بالأرقام نتائج التحول الرقمي بين مؤسسات الدولة

2024-02-05 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، نتائج التحول الرقمي بين مؤسسات الدولة، فيما أكد الاستعداد للشروع بالمرحلة الثانية من نظام التحول الرقمي.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجهات الحكومة ركزت على التحول الرقمي الشامل، ومن أجل تبسيط الإجراءات الحكومية واختزال الوقت والبيروقراطية والقضاء على عملية تزوير الوثائق الرسمية"، مبيناً أن "الملف يحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح، أن "عدد الجهات الرسمية التي تعمل بنظام البريد الحكومي بلغ (285) مؤسسة بين وزارة ومديرية في مختلف القطاعات، ويدير العمل فيها أكثر من (500) موظف، فيما بلغ عدد الوثائق المتداولة إلكترونياً، أكثر (500) ألف".

وأشار، الى أن "قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصل إلى مراحل متقدمة استعداداً للشروع بالمرحلة الثانية من النظام، المتمثل بربط الجهات غير المرتبطة بوزارة، ومن ثم التحول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، بربط المحافظات، لتكتمل المنظومة الرسمية عبر ربطها بالشبكة الحكومية المؤمنة غير قابلة للاختراق، وبمتابعة دورية من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء".

وأكد مجيد، أن "هذه الخدمة، تتيح تداول الوثائق بين المؤسسات الرسمية كافة إلكترونياً"، منوهاً بأن "قسم تقنية المعلومات باشر وضع العلامات المائية على الوثائق، التي تحمل "كود" لكل موظف، من أجل القضاء على عملية تسريب الوثائق الرسمية أو تداولها بشكل غير رسمي".

وتابع، أن "قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف على النظام، بتنسيق مباشر مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات".