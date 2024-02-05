2024-02-05 10:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، أعضاء مجلس المحافظة الفائزين لعقد الجلسة الأولى مساء اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن " محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا دعا أعضاء مجلس محافظة بغداد إلى عقد الجلسة الأولى اليوم الاثنين الساعة الثامنة مساءً".

وكانت محافظات كربلاء وواسط والنجف وصلاح الدين عقدت الجلسات الأولى تضمنت التصويت على رؤساء المجالس والمحافظين.