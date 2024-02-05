2024-02-05 10:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين، رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس الأنبار انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.

وأضاف أن المجلس صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة واسط انتخب علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، وصوّت على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط.

كما صوّت مجلس محافظة النجف بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف "الأساس" بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف "أبشر يا عراق" للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.