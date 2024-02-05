2024-02-05 10:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، بأن الخطة التي وضعت للتعداد السكاني مستمرة والنتائج ستكون في نهاية هذه السنة، وهناك متطلبات في مقدمتها تدريب 120 ألف عدّاد للبدء بالتعداد التجريبي خلال شهر أيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستمرة في إجراء التعداد السكاني هذا العام"، مشيرا الى ان "التعداد السكاني سيجري خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي وفق للخطة الموضوعة".

وأضاف أن "مراحل العمل تقتضي استيراد الاجهزة اللوحية التابلت وأيضاً يجري التعداد كإجراء تجريبي في شهر أيار من السنة الحالية، اضافة الى اعداد تدريب العدادين والذي يصل عددهم إلى 120 ألف عداد في الشهر تموز من السنة الحالية".

واوضح ان "التعداد يتطلب أيضا عمليات الحصر والترقيم الذي يعتبر العمود الفقري للعداد والذي سيجري في شهر آب أو أيلول من السنة الحالية، وتوفير صورة فضائية للوحدات على مستوى المحافظات والنواحي والقرى، فضلا عن إنشاء مركز للبيانات وتغطية لكل مناطق العراق وتوفير متطلبات ايضا إدارية وفردية ولوجستية في توقيتات زمنية محددة".

وتابع أن "عامل الزمن هو من أهم التحديات التي تواجهنا في إجراء التعداد نظرا للفترة الزمنية القليلة وهناك جهود كبيرة وعمل إضافي للتغلب على ذلك".

وأوضح الهنداوي، أن "العمل يجري الآن بالتنسيق مع اقليم كوردستان وممثل العليا للتعداد وهناك لقاءات مستمرة وتنسيق مستمر مع هيئة الإحصاء ووزارة التخطيط في كوردستان".

وفي وقت سابق، قدرت وزارة التخطيط، أن عدد السكان في العراق لسنة 2023، وصل لـ43 مليون نسمة، وأشارت إلى أن بغداد الأكثر عددا وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم تتوافق القوى السياسية على مدى الاعوام الماضية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.