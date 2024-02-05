القاضي زيدان يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية

2024-02-05 10:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 5/ 2/ 2024، رئيس ديوان الرقابة المالية السيد عمار المشهداني والوفد المرافق له كلاً من نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين السيد جواد الشهيلي ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية السيد عبد الكريم السعدي ورئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين الدكتور علي غالب العزاوي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بعمل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق".