التخطيط تعلن إكمال كافة الاستعدادات الفنية لإجراء التعداد السكاني

2024-02-05 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

فصلت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، مراحل ومتطلبات ومستجدات التعداد العام للسكان والمساكن، وفيما أعلنت عن إكمال كافة الاستعدادات الفنية لإجراء التعداد، أشارت إلى أن التعداد التجريبي سينفذ في شهر أيار المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "الخطة الخاصة بالتعداد السكاني، تتضمن مجموعة من المراحل الاستعدادية، والوزارة في مرحلة التهيئة، تليها مرحلة التنفيذ والميدان"، مؤكداً أنه "تم إكمال كافة الاستعدادات الفنية، بعدها تتحول الوزارة إلى مرحلة توفير الأجهزة اللوحية واستيرادها من شركات عالمية وبمواصفات جيدة".

وأضاف الهنداوي، "في شهر أيار المقبل سينفذ التعداد التجريبي، بعد ذلك سيتم تدريب قرابة 120,000 عداد، ثم تبدأ عمليات الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد العام للسكان"، لافتاً إلى أن "هناك عملاً ومتطلبات من بينها توفير الخرائط والصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية".

وأوضح، أن "من بين المتطلبات أيضاً، إنشاء مركز لمعالجة البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان، إضافة إلى إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية، كما أن هناك متطلبات أخرى لوجستية إدارية وفنية، وهذه وضعت في إطار خطة تفصيلية بأوقات زمنية محددة"، منوهاً إلى أن "هناك أكثر من 10 فرق عمل شكلت لهذا الغرض، وهذه الفرق تعمل جنباً إلى جنب، وهي تتضمن تدريب الفرق (القانوني، الإداري، الميداني، الفني، المالي، الإعلامي، تكنولوجيا المعلومات، الأمني، وفريق الاتصالات".

وتابع، أن "كل هذه الفرق تم وضع خطة لعملها، ومن ثم تتكامل فيما بينها لتكون خطة رئيسة للتعداد العام للسكان"، مؤكداً أن "الاستعدادات متواصلة لتنفيذ الخطة، وقد وضعت قبل عدة أشهر وبأوقات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".