2024-02-05 11:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

باشراف شخصي من قبل وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري ومتابعة حثيثة من قبل مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي احمد الزركاني وفي اطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات تم خلال الساعات الماضية إلقاء القبض على مجموعة تتكون من (3) متاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكتهم بالكامل ومصادرة (17) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة في الانبار , والقبض على متاجر بالمخدرات متلبس بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بعد مطاردته في محافظة كركوك والسليمانية , والقبض على (10) متاجرين بالمخدرات في بغداد الكرخ وتفكيك شبكتهم بالكامل بعد ملاحقتهم وتتبع آثارهم في العاصمة بغداد اذ اسفرت العملية عن ضبط (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة , وفي ذات السياق المتصل تم القبض على (6) متاجرين بالمخدرات متلبسين بالجرم المشهود بحيازة (5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد جانب الرصافة وتفكيك شبكتهم بالكامل بعمليه نوعية ذات عمق استخباري , ومن جهة اخرى وخلال عملية استخبارية دقيقة في ذي قار تم ضبط (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه السموم تتكون من (4) متهمين , وفي ذات السياق تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على متاجر بالمخدرات اجنبي الجنسية في محافظة ديالى متلبس بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة , فيما قامت قوة من أبطال المديرية العامة لشؤون المخدرات بمطاردة مجموعة من المتهمين في ميسان اسفرت عن القاء القبض على (5) متاجرين بالمخدرات متلبسين بالجرم المشهود بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ومبارز جرمية اخرى من اسلحة وعجلات بعد حصول اشتباكات مسلحة وتتبع استخباري دقيق , ومن جهة اخرى وبهمة هؤلاء الأبطال وبعملية نوعية تم القاء القبض على متاجر بالمخدرات رئيسي في البصرة مطلوب للقضاء العراقي العادل عن جريمة المتاجرة بالمخدرات متلبس بحيازة (2) كيلو غرام من مختلف المواد المخدرة , ولازال رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة وسيبقى هؤلاء الرجال على اهبة الاستعداد لمعالجة اي هدف يحاول زرع هذه الافة المخدرة في اوساط مجتمعنا العراقي كما ستبقى المديرية العامة لشؤون المخدرات بالمرصاد للمتاجرين والمروجين بالمخدرات وشبكات الجريمة التي لا تقل خطراً عن الارهاب المسلح وستنزل بقوة القانون والقضاء العراقي الوطني العادل العقاب الذي يستحقه هؤلاء الاوغاد .

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المديرية العامة لشؤون للمخدرات

يتبع ...